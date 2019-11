Maltempo. Volano insegne e cartelli interi paesi al buio per ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

San Zenone degli Ezzelini senza energia elettrica per ore, alberi abbattuti a Borso e in buona parte dell'area montelliana, pali della luce giù a Castello di Godego, insegne crollate e cartelli divelti soprattutto a Montebelluna. É pesante il bilancio della tempesta di vento che mercoledì sera ha infuriato anche fra castellana e montebellunese. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Il comune è stato colpito da un blackout della corrente iniziato alle 20.20 e terminato solo alle 4.30. La zona più colpita è stata la frazione collinare di Liedolo dove in pratica tutte le case erano al buio. «Sono cadute anche delle piante a Liedolo ma la situazione ora è sotto controllo» spiega il sindaco Fabio Marin. A Fonte juna pianta è crollata in strada vicino a una stalla ed è stata rimossa al mattino. Ad Asolo piante e ramaglie dappertutto «ma nessuna richiesta particolare» dice il sindaco Mauro Migliorini. Che ieri ha chiamato il primo cittadino di Venezia Brugnaro per offrire aiuti concreti. Brugnaro lo ha ringraziato per la