CASTELFRANCO - Si è sentito male giovedì sera durante una riunione con i dirigenti della Supervolley Piombino di cui faceva parte. Ha accusato un forte mal di testa e ha preferito andare a casa. Nella notte il suo quadro clinico è precipitato ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Poche ore dopo è morto senza che il personale medico, che fin da subito l'ha preso in cura, potesse far qualcosa per salvarlo. La vittima si chiamava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati