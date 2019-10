"Malanotte" la nuova annata, i tesori del Raboso protagonisti all'Art Gallery

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AIS del Veneto con il Consorzio Vini Venezia e la collaborazione della Confraternita del Raboso Piave organizza per domenica 27 ottobre “”, il vitigno da sempre presente sulle terre e tra la gente del Piave.«Sarà un’importante occasione per conoscerne la storia degustando i vini proposti dalle aziende che rappresentano questa importante Denominazione - spiega l'Ais - Sono previste degustazioni guidate che daranno spazio anche alle anteprime dell’annata 2016 e percorsi di abbinamento con cibo e sigari. La manifestazione si svolgerà dalle 14 alle 19:30 alSarà possibile anche acquistare Alba Vitae 2019 quest'anno rappresentato dal Malanotte 2010 di Bonotto delle Tezze (costo ingresso: 8 euro online per i soci, 10 online per i simpatizzanti e 12 euro per tutti gli altri).