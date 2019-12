Macabro ritrovamento: testa e zampe di cervo, il resto dell'animale sparito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REFRONTOLO (TREVISO) - Zampe e testa, priva di impalcato, di unsono state abbandonate da ignoti in un fossato lungo via Fornaci, a Refrontolo, al confine con il territorio pievigino. C'è chi sostiene sia opera di un bracconiere, chi di qualcuno che, investito e ucciso l'ungulato, si è poi liberato di quei resti non commestibili dopo aver macellato la bestia. Ad accorgersi dei macabri resti dell'animale abbandonati a bordo strada è stata Teresa Stella. Lunedì sera, rientrando a casa, il suo sguardo si è diretto su zampe e testa di quello che a prima vista pareva un capriolo, ma che poi è risultato essere un cervo. La donna ha immediatamente informato il Comune che, a sua volta, ha segnalato l'abbandono alla Provincia di Treviso, ente competente, affinché provvedesse alla rimozione di quei resti.