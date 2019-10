​Sparito nel nulla l'investigatore che trovò i resti della famiglia Durante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PONZANO (TREVISO) - L'uomo che ritrova gli scomparsi è scomparso., l'intermediario italo - venezuelano che nel giugno del 2013 coordinò le operazioni di ritrovamento del bimotore Transaven precipitato il 4 gennaio 2008 al largo dell'arcipelago di Los Roques, in Venezuela, trascinando con sé negli abissi del mare dei Caraibi 14 persone tra cui, di 6 e 8 anni, è. Da 180 giorni del titolare della Sea Corporation, società specializzata in recuperi, non si hanno più notizie. Un mistero nel mistero, che getta nuove ombre sull'incidente aereo di 11 anni fa, mai chiarito, cui seguì, esattamente 5 anni dopo, il 4 gennaio 2013, l'incidente aereo in cui perse la vita lo stilista Vittorio Missoni, precipitato nello stesso tratto di mare, sulle coste venezuelane, assieme alla compagna e ad altre tre persone mentre si trovava a bordo di un altro bimotore, diretto a Caracas. Marino fu l'artefice sia del ritrovamento del Transaven, individuato a quasi mille metri di profondità nel giugno del 2013, sia del YV 2615 su cui viaggiava Missoni.