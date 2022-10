QUINTO - Cinque supermercati in cinque chilometri. È questa la media lungo la Noalese tra Quinto e la tangenziale di Treviso. L'ultimo è in costruzione proprio in questi giorni. Si tratta del nuovo supermercato della Lidl che sta prendendo forma accanto alla rotatoria realizzata da poco all'altezza del ristorante il Gambero, tra la Noalese, via Boiago e via Nogarè, che proprio lunedì mattina verrà inaugurata in modo ufficiale.



L'EDIFICAZIONE

Il nuovo discount sta sorgendo nell'area dell'ex campo da calcio, venduta dal Comune a un privato ancora all'epoca dell'amministrazione Brunello. La superficie di vendita si estenderà per circa 1.500 metri quadrati. Senza picchi in altezza. Dopotutto non sarebbe nemmeno possibile: si è a soli 300 metri di distanza dalla testa della pista dell'aeroporto Canova. «L'apertura del nuovo Lidl non causerà problemi al traffico rassicura Stefania Sartori, sindaco di Quinto è stato previsto un bel parcheggio e la zona è appena stata riordinata attraverso la costruzione della nuova rotatoria sulla Noalese, che ha consentito di togliere il vecchio semaforo». Un'operazione, questa ultima, che non si è rivelata troppo semplice. L'intervento da circa 700mila euro è stato anche temporaneamente sospeso a causa del repentino aumento del costo delle materie prime. Ma alla fine i lavori hanno rispettato i tempi. Adesso il cantiere operativo è quello per la costruzione del Lidl. La struttura è già visibile. La disponibilità di supermercati lungo la Noalese è così destinata ad aumentare ulteriormente: Il nuovo discount andrà ad aggiungersi ai punti vendita già operativi come il Prix nella zona delle piscine, il Maxì di via Giorgione, il Mega a ridosso dell'ex Pagnossin e il parco commerciale Canova, inaugurato alla fine di agosto praticamente davanti al termina dell'aeroporto, dove hanno trovato posto Alì Supermercati; Arcaplanet, il negozio per animali; Euronics-Bruno, lo store dell'elettronica; Poltronesofà; il bar bistrot Laif; il negozio di abbigliamento Mania; la nuova sede della Decathlon. Troppi? «Ormai i supermercati sono gli unici che lavorano», allarga le braccia il primo cittadino di Quinto.



LA VIABILITÀ

Di pari passo, si cerca di aumentare progressivamente la sicurezza della Nolaese proprio nel tratto che corre accanto all'aeroporto. Negli ultimi tempi sono state aperte due rotatorie: quella all'altezza del ristorante il Gambero a Quinto, che verrà appunto inaugurata lunedì, e quella che funge da ingresso al parco commerciale Canova davanti all'aeroporto. Si sono aggiunte alla rotatoria già costruita per consentire l'accesso alla zona del supermercato Mega. E a breve ne arriverà un'altra: quella prevista nell'ambito del master plan per lo sviluppo dell'aeroporto Canova per sostituire l'incrocio tra la Noalese e l'area dei parcheggi di via Le Canevare. Nella stessa zona, inoltre, entro la prossima primavera verranno avviati i lavori per la realizzazione della nuova passerella pedonale soprelevata, sopra la stessa Noalese, per collegare direttamente il terminal dell'aeroporto e la zona dei park.