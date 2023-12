BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - È atterrato con la sua vela al Relais Garden di Borso del Grappa. Insieme agli amici con i quali si era slanciato dal monte Grappa. Stava ripiegando la vela quando è stramazzato a terra. Colpito da arresto cardiocircolatorio.

È successo ieri, 16 dicembre alle 14. Gianluca Soncin, 50 anni, residente Borso del Grappa e presidente dell’aeroclub Volo libero Montegrappa, di Borso, è stato immediatamente soccorso dagli amici, mentre all’interno della struttura venivano chiamati i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del Suem Crespano Emergenza e l’elicottero inviato dal Ca’ Foncello di Treviso. I sanitari hanno cercato di rianimarlo per oltre 45 minuti poi lo hanno intubato e lo hanno trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Nella serata è stato trasferito in ambiente intensivo e in mattinata, oggi 17 dicembre, è morto.

Gli amici che erano con lui e tutti quelli che sono atterrato nel campo volo del Garden Relais sono rimasti sconvolti. «Siamo partiti di mattina, dopo un caffè al bar del Relais. Abbiamo fatto l’ascesa a piedi, con la vela sulle spalle, come facevamo abbastanza spesso. Poi, una volta raggiunta la cima, ci siamo praparati per il lancio. Tutto è andato splendidamente, le condizioni meteo erano delle migliori e anche Gianluca mi sembrava in perfetta forma fisica» racconta un amico. Mentre Silvia, la titolare del Relais Garden è ancora spaventata: «Conosciamo benissimo Gianluca, Viene spesso qui e si lancia con la sua vela. È un uomo atletico, che ha fatto mille volte quel lancio. L’ho visto che piegava la vela e poi, all’improvviso, ha rovesciato la testa all’indietro. Spero che ce la faccia. Qui, dopo la partenza dell’elicottero, non abbiamo fatto altro. Speriamo per lui».