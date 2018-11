I particolari sul Gazzettino del 10 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO/UDINE/VERONA - Raffica di incidenti in poche ore ha funestato la serata di venerdì complice anche la nebbia: sono 4 gli schianti con un tragico bilancio di 3 vittime (due ventenni e un uomo di 68 anni) e due feriti, uno grave.è stato travolto e ucciso da un'auto. La tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi in via Fossadelle di Sopra. Il giovane in sella alla sua bici, un 24enne residente nella zona, ha perso la vita, travolto da unain transito in un tratto rellineo, ma che è poco illuminato. L'utilitaria guidata da un giovane della zona, 20 anni di Faè, procedeva in direzione di Roncadelle: l'automobilista potrebbe essere stato ingannato anche dalla nebbia. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per il malcapitato. Pare che la vittima, di origini indiamne, stesse rincasando con alcuni amici dopo il lavoro.Nel Vicentino poco prima, un altro ciclista, 41enne, era stato investito da un camion a Sarcedo: è grave in ospedale, ma pare non in pericolo di vita.In Friuli, invece, la seconda vittima: un 68enne, Eddy Monti, è morto nello schianto frontale della sua auto contro una Range Rove r, ferita anche una giovane.Infine nel Veronese l'ennesima tragedia, avvenuta ieri sera a tarda ora, ma che si è saputa solo oggi in mattinata:, 24 anni, veronese della frazione di Saval, è morto sulla Regionale 11 nel comune di Sona. Diretto a Castelnuovo del Garda in sella alla suaha visto un’auto immettersi sulla strada davanti a lui ma non ha potuto evitarla. La vettura, una Ypsilon 10 guidata da una giovane, usciva da un parcheggio laterale La frenata è stata inutile: la moto ha sbattuto contro la fiancata destra dell’auto e ha sbalzato di sella il giovane centauro che è finito contro uno dei platani che costeggiano la statale, e, insieme alla sua Yamaha, è finito nella scarpata.