ZERO BRANCO - Non ce l'ha fatta in 24enne rimasto vittima nella notte tra domenica e lunedì 22 novembre di un gravissimo incidente: Mattia Acquilin è morto oggi, 24 novembre, dopo due giorni di agonia. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai paramedici del Suem intervenuti verso le due di notte in via Scandolara all'altezza via Onaro. Operato d'urgenza al Ca' Foncello il ragazzo, che presentava gravissime lesioni a fegato e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati