ZERO BRANCO - Alle 2 circa di questa notte a Zero Branco (TV), in via Scandolara all'altezza via Onaro, il conducente 24enne di una Fiat Panda, del posto, per cause in corso di accertamento è uscito di strada, terminando la corsa contro un muro di cinta. Trasportato presso ospedale di Treviso in condizioni molto gravi. Sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Treviso.