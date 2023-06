Roncade. Incidente mortale sulla Treviso Mare, violento scontro tra due auto e un furgone: tre vittime e tre feriti Foto

TREVISO - Tragedia nella notte tra il 9 e il 10 giugno, intorno all'una di notte. Scontro violento tra due auto e un furgone sulla Treviso Mare, SR89, in zona Roncade. Tre degli occupanti dei mezzi sono morti: si tratta di due donne e un uomo .

Altri tre sono rimasti feriti. In quel momento sulla Marca stava imperversando un forte temporale e la visibilità sulla strada era scarsa. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina dopo l’alba.

Schianto sulla via del mare

L'incidente ha coinvolto tre mezzi. Prima si è verificato un tamponamento tra una Volkswagen Polo e un furgone Vito, finito nel fossato, nel mentre è sopraggiunta un'Alfa Romeo Giulietta, colpita dai detriti dei due veicoli che si sono scontrati. C'erano due persone su ciascun mezzo. I vigili del fuoco, accorsi da Treviso con due mezzi, hanno messo in sicurezza i veicoli. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della Polo, e della donna alla guida del furgone Mercedes. Il passeggero del furgone è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari le persone della terza auto.

Chi sono le vittime

A bordo della Polo c'erano un ragazzo di 31 anni, Ludovico Brunello di San Biagio di Callalta, e una ragazza di 24 anni, Valeria Orsoni di Treviso, entrambi deceduti. Morta anche la donna di 53 anni, Dominga Orsato di Asolo, che si trovava sul furgone. Tutti e 3 vivevano in provincia di Treviso. I feriti sono tre uomini: C.P. di 42 anni, B.G. di 34 anni e D.Z.M. di 56 anni.L

