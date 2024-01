In Fiat 500 contro un platano: gravissimo un giovane

GORGO AL MONTICANO - Poco prima delle 19.30 di oggi 31 gennaio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Palugai a Gorgo al Monticano per un’auto finita fuoristrada contro un platano: gravemente ferito un giovane. I pompieri accorsi da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed utilizzando cesoie e divaricatori liberato l’autista, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane è stato preso in cura dal personale del Suem stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del teatro incidentale il recupero dell’auto e i rilievi dei carabinieri.