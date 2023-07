MONTEBELLUNA (TREVISO) - Si sarebbe sfiorata la rissa, probabilmente a causa della rabbia legata alle conseguenze dell'incidente, con auto praticamente distrutte e sotto un sole cocente, in occasione dell'incidente che si è verificato intorno alle 12.30 di ieri lungo la Feltrina, in direzione nord-sud all'altezza della concessionaria Autosile di Montebelluna. Inevitabile la chiusura della strada regionale, in un'ora di punta, con conseguenti code.

Sfiorata la rissa

Coinvolti tre veicoli: una Bmw serie 4, una Mercedes e un'Alfa Giulia e altrettanti conducenti, solo uno dei quali, di etnia Rom, della zona. Sarebbe stato lui il più "vivace" nella reazione al fuori programma. La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio della Polizia locale, intervenuta con due pattuglie, ma ci sono ben pochi dubbi sul fatto che, dopo l'impatto, gli animi delle persone coinvolte si siano surriscaldati e si sia arrivati alle mani. O poco lontano. A quanto pare, del resto, tutto sarebbe nato da una manovra azzardata da parte di un conducente il cui veicolo, nel sorpassare una delle auto, si è scontrato frontalmente con una vettura proveniente da Treviso. Gli automobilisti sono stati soccorsi da due ambulanze del Suem 118 e portati all'Ospedale di Montebelluna, dove sono ora in cura per le ferite riportate.

Code e traffico

Considerevoli i danni ai mezzi, ma anche le ripercussioni sulla viabilità: gli agenti della Polizia locale hanno infatti dovuto chiudere completamente la Feltrina e deviare il traffico verso Biadene centro. Una chiusura che data l'ora di punta ha determinato problemi non da poco. Ed è anche per questo che in aiuto della polizia locale sono arrivati anche i carabinieri. Che forse, con la loro presenza, hanno contribuito a calmare gli animi, evitando che la rissa potesse assumere contorni ancor più seri. Solo alle 13.45 è stata riaperta una prima corsia (quella in direzione Feltre) e un'ora dopo, alle 14.45, quella in direzione opposta. E tanto è bastato per paralizzare la viabilità. «Un sentito grazie alla Polizia locale - commenta il sindaco Bordin - ai Carabinieri e al 118, che sono intervenuti per prestare soccorso e per la gestione del traffico in quella che è una delle arterie più trafficate della provincia».

Treno fermo

Ma non è stato questo l'unico problema viario che ha turbato la giornata di Montebelluna. Intorno alle 13.15, infatti, si è reso necessario un intervento della Protezione civile di Montebelluna e di Rete Ferroviaria Italiana per un treno fermo sulla linea Padova-Montebelluna, all'altezza di via Schiavonesca, nella frazione di Busta. Il blocco sarebbe stato causato dalla lesione di una sbarra da parte di un automobilista in transito. Le sbarre sono così rimaste aperte e il treno che stava procedendo in direzione di Padova si è fermato in emergenza. Grazie alla rapidità dell'intervento, il convoglio ha accumulato "solo" una ventina di minuti di ritardo.