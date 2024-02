ASOLO (TREVISO) - «Il dolore è immane, ora è il momento di stare con la mia famiglia. Stiamo troppo male». Non ha la forza per parlare Demis Dal Bello, padre del giovane Thimoty. Il 16 enne di Casella d’Asolo si è spento nella notte tra lunedì e martedì, dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Su l luogo dell’incidente dove domenica sera il giovane ha perso la vita, a Pagnano d’Asolo, qualcuno ha riposto dei mazzi di fiori, qualche candela, una sua fotografia in sella alla moto. E uno striscione bianco con dei cuori rossi, il numero 188 della sua motocicletta e la scritta “Thimo dai gas lassù”, visibile dalle automobili che entrano nella rotatoria provenendo da Casella d’Asolo: proprio la direzione da cui il pomeriggio di domenica arrivava la Citroen Berlingo, guidata da l 92enne Angelo Fantato, che ha travolto i quattro giovanissimi ragazzi in sella alle moto.



IL CORDOGLIO

«Una terribile tragedia che ha coinvolto tutta la comunità di Asolo, ma anche tutto l’ambiente scolastico e parrocchiale che il giovane Thimoty frequentava – ha dichiara to Mauro Migliorini, sindaco di Asolo – A nome di tutta l’amministrazione porgo le più vive condoglianze e la più sentita vicinanza ai genitori e alle sorelle di Thimoty. Estendo il mio cordoglio anche alla moglie e ai familiari di Angelo Fantato». Già, perché oltre alla tragedia dei familiari e degli amici di Timothy c’è anche quella dei parenti di Fantato, colto da un malore fatale mentre si trovava al volante della Citroen Berlingo. Se in un primo momento i quattro giovani sembravano aver riportato soltanto ferite leggere e qualche frattura, preoccupava però il trauma cranico di Thimoty che, cadendo, aveva sbattuto la testa contro l’asfalto. Trasportato in elicottero a Treviso e operato d’urgenza, il giovane purtroppo non ce l’ha fatta. «La notizia ha sconvolto tutti noi e l’intera comunità studentesca, nessuno avrebbe mai pensato a un epilogo così tragico – ha affermato Andrea Mangano, direttore del Cfp di Fonte, la scuola frequentata da Thimoty – Martedì mattina siamo stati nella classe di Thimoty per parlare con gli studenti e non lasciarli soli ad affrontare questo grande dolore, per aiutarli a far uscire fuori le loro emozioni rispetto all’accaduto. Erano e sono tuttora una classe molto unita. Guardando al futuro, abbiamo l’intenzione di intercettare i ragazzi e anche i loro genitori per avviare un percorso di confronto e di condivisione del dolore, supportati da un professionista come la psicologa scolastica. La mamma di un amico di T h imoty mi ha confidato che suo figlio si è chiuso nel silenzio: noi dobbiamo aiutare questi ragazzi ad uscire da questo silenzio». Non si conosce ancora la data dei funerali di Thimoty ma la comunità di Casella d’Asolo si è già stretta attorno alla sua famiglia, composta da papà Demis, mamma Monica e le due sorelle più grandi Aurora e Sara. E tutti gli amici del giovane saranno in sella alle loro moto rombanti, fuori dalla chiesa, per dirgli addio.