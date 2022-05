La mano gli resta schiacciata nella pressa, grave operaio di 53 anni

SANTA LUCIA DI PIAVE - Mano schiacciata sotto una pressa: operaio ferito ed elitrasportato a Treviso. All'indomani della Festa dei Lavoratori, la Marca registra l'ennesimo incidente sul lavoro. E' successo stamattina, 2 maggio, verso le 11, a Santa Lucia di Piave, nell'azienda Barazza di via Risorgimento, specializzata nella produzione di componentistica per cucine.

Vittima dell'infortunio è stato l'operaio di 53 anni, R. S. del posto. Da una prima ricostruzione, una mano gli è rimasta schiacciata sotto la pressa a cui stava lavorando. I colleghi hanno subito dato l'allarme: sul posto si sono precipitate ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118.

L'uomo ha ricevuto le prime cure e poi è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Nell'azienda di via Risorgimento sono intervenuti anche gli ispettori dello Spisal, che dovranno accertere dinamica, cause e responsabilità dell'incidente sul lavoro.