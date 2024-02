Incidente a Castelfranco Veneto. Auto finisce contro un palo della luce, il conducente rimane incastrato tra le lamiere

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Incidente a Castelfranco Veneto questa mattina, 4 febbraio, alle 5.30 in via dell'Industria. Un'auto è finita contro un palo spartitraffico dell'illuminazione pubblica, il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'uomo rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Il guidatore è stato poi preso in cura dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso.