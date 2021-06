Frontale auto moto lungo la strada del mare: grave un uomo di 60 anni

MEOLO - Grave incidente questa mattinata, mercoledì 2 giugno, poco dopo le 9.25, lungo l'arteria al confine tra Roncade e Meolo, poco distante dal mobilificio Caramel. A scontrarsi un'auto, una Volkswagen Golf, ed un moto. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di circa 60 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Mestre in elicottero: ricoverato con politrauma si trova in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il traffico è stato temporaneamente deviato sul posto dalla polizia locale di Roncade.