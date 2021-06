Moto travolta da un'auto: Alessandro muore a 41 anni. Per 40 minuti hanno cercato di rianimarlo Foto

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Tragico incidente questa mattina, mercoledì 2 giugno: morto il centauro. La vittima è un uomo di 41 anni di Caerano, Alessandro Rizzotto.

Verso le 10.50 circa a Crocetta del Montello, in via Erizzo, di fronte al negozio "Tutto per la casa" una moto, una Yamaha Dragstar sulla quale viagggiava Rizzotto, che procedeva a velocità sostenuta in direzione di Valdobbiadene, si è scontrata con una Mercedes. Immediato l'intervento dell'ambulanza e dell'automedico. Viste le gravità delle condizioni del centauro è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del Suem 118, ma i tentativi di medico e infermieri di salvare la vita all'uomo sono stata vani. I tentativi di rianimazione sono proseguiti, senza esito, per circa 40 minuti. Illesi i due occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, ma sembra che l'auto sia uscita da una laterale, rendendo inutile ogni tentativo di frenata del motociclista. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.