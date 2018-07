di Alberto Beltrame

MONTEBELLUNA -Ma quella di Elia, 19enne diplomatosi appena 10 giorni fa all'istituto Barsanti di Castelfranco, si è interrotta troppo presto. Di ritorno verso casa, mentre guidava sotto unabattente, ha perso il controllo della sua Polo e si è schiantato contro un palo Poi l'auto si è cappottata più e più volte finendo la sua corsa contro il muretto di un'abitazione, sbattendo violentemente., classe 1999, di Caerano San Marco, è morto sul colpo. I traumi al collo e alla spina dorsale riportati nella tremenda carambola non gli hanno lasciato scampo. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Aveva tutta una vita davanti. E tutti i suo sogni e i suoi progetti, a partire dall'università, alla quale si sarebbe presto iscritto, sono svaniti nel nulla. Così come successo quest'anno a troppi giovani che nel 2018 hanno perso la vita sulle strade della Marca.