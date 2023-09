Sbanda e si schianta con l'auto contro il muretto del fossato: 25enne gravissimo

ALTIVOLE - Questa notte, 24 settembre, verso le 2 i carabinieri della stazione di Asolo, insieme a quelli del radiomobile di Castelfranco sono intervenuti in via Piave 52, dove un 25enne della zona alla guida di autovettura Fiat Bravo, con a bordo una ragazza 24enne, mentre percorreva quel tratto stradale, per cause in corso di accertamento, è uscito dalla sede stradale andando a sbattere contro il muretto del fossato di accesso all’abitazione. I due ragazzi, dopo essere stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco, sono stati trasportati all'ospedale civile di Treviso con l'elicottero. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, mentre la ragazza affetta da lieve frattura e trattenuta in osservazione.