Scoppia un incendio in strada nella notte, a fuoco un'automobile

RIESE PIO X (TREVISO) - Incendio nella tarda serata di mercoledì 10 aprile a Riese Pio X. Un’automobile ha preso fuoco in via Vivaldi causando lo sprigionarsi di alte fiamme e fumo. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, le cause sarebbero probabilmente elettriche. Attorno alle 21.45, una Volkswagen Touran parcheggiata nei pressi delle case a schiera in via Vivaldi 9, vicino al negozio Arcobaleno di Riese Pio X, ha preso fuoco. L’incendio presto divampa a causa della sterpaglia attorno e vengono immediatamente avvertite le autorità. I vigili del fuoco accorsi sul posto riescono a domare le fiamme, rimaste abbastanza contenute. Non poco timore per i residenti delle case limitrofe, che hanno fatto girare la notizia anche sui social. Sono in corso i controlli e gli accertamenti del caso. Sembra che la Volkswagen Touran fosse sottoposta a fermo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA