Incendio a Cison di Valmarino. Auto inghiottita dalle fiamme

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Auto in fiamme, incendio nella notte tra il 19 e il 20 febbraio attorno alle 2.30. La macchina ha preso fuoco in località Soler per cause probabilmente di natura elettromeccanica che sono però al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti da Vittorio Veneto che hanno spento l'incendio che ormai aveva completamente inghiottito il mezzo. L'auto è stata completamente ed irrimediabilmente distrutta, fortunatamente non ci sono stati feriti e l'incendio è stato circoscritto. Le operazioni di completamento dello spegnimento e di raffreddamento dell'auto sono terminate dopo circa un'ora.