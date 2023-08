Guasto ai pannelli fotovoltaici, incendio in un allevamento di polli

VOLPAGO DEL MONTELLO - Incendio in un allevamento di polli. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, 7 agosto 2023, interessando un capannone di via Madonna della Mercede, dove opera l'azienda agricola Toffoli. Subito sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un guasto ai pannelli fotovoltaici installati sul tetto del capannone. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.