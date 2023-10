Nuova apertura: la trevigiana Replay apre un negozio al Cairo. E' il terzo punto vendita in Egitto

ASOLO (TREVISO) - La trevigiana Replay "sbarca" al Cairo: inaugurato il secondo negozio monomarca del marchio internazionale del denim del gruppo Fashion Box di Asolo grazie ad una partnership siglata con Ego Fashion Group.

Replay, il punto vendita monomarca al Cairo

Si tratta del secondo punto vendita al Cairo, il terzo in Egitto.

Il negozio, di 100 metri quadrati, si trova all'interno del mall Garden 8. L'apertura segue a distanza di circa un anno quella presso lo Stars Center, sempre al Cairo, e porta a tre il numero complessivo dei Replay Store in Egitto. I due store della capitale si affiancano infatti a quello presso Marina Marassi, località turistica sita della costa nord del Paese. Garden 8 è un progetto commerciale di lusso situato nel cuore di New Cairo, area residenziale circondata da oltre 25 complessi residenziali e da più di 10.000 ville di pregio. Per Matteo Sinigaglia, ceo di Fashion Box «con l'ulteriore apertura prevista entro la fine dell'anno nell'area commerciale luxury di Galleria 40, sempre al Cairo, garantiremo un'ottima copertura commerciale sul mercato egiziano».