Imprenditore di 52 anni stroncato in casa da un malore

MEDUNA - È morto nella notte, forse a causa di uno scompenso cardiaco che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento del Suem. Carlo Masetto, imprenditore 52enne, marito e padre di famiglia si è spento all'improvviso nella sua abitazione in centro a Meduna lasciando la famiglia nel dolore e nello sgomento. La morte è sopraggiunta nella notte tra domenica e lunedì. I familiari hanno allertato subito il Suem 118 ma i medici una volta giunti sul posto i medici purtroppo non hanno potuto...