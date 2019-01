Malore mentre è al cinema con la moglie: muore a 51 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA - Si sente male mentre è al cinema a vedere un film, viene soccorso e portato in ospedale ma purtroppo non ce la fa: muoredopo il ricovero. La tragedia si è consumata ieri a mezzanotte e 25 allo Space Cinema di Silea, vittima un 51enne di Montebelluna, cardiopatico. L'uomo si trovava con la moglie quando ha accusato il malore ed è andato in bagno, la sua situazione è precipitata ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove è deceduto.