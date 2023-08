Edilizia, il gruppo Grigolin si allarga e compra la romagnola Opera

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) - Il gruppo dei materiali per le costruzioni Grigolin, di Nervesa della Battaglia, ha acquisito Opera, azienda di Forlì specializzata nei prodotti chimici per l'edilizia. L'azienda romagnola ha realizzato nel 2022 ricavi per 6 milioni di euro ed è presente attraverso una estesa rete commerciale in Italia, in Europa (Slovenia, Croazia, Francia e Germania) e in mercati in forte sviluppo come Libia, Kuwait, Giordania, Libano e Israele. L'ambito in cui agisce Opera è complementare rispetto al business del gruppo veneto, e l'ingresso della società consente di estendere la rete commerciale in Paesi non ancora presidiati e di attivare forti sinergie a integrazione della filiera produttiva.