TREVISO - Ponte San Martino: rinascimento in corso. Riapre la pasticceria gelateria Sommariva. Il locale della borghesia trevigiana, parte di quel quadrante storico dello svago che birrerie e bistrot a ponte San Martino aprirà i battenti nell'ottobre 2024 con il nome di "Sommariva by Feltrin". E sarà insieme elegante pasticceria, delivery di alta gamma e spazio declinato alla vendita di dolci di qualità. Dalla volontà condivisa di riportare in città un luogo icona per i pomeriggi e le colazioni, dal desiderio di ritrovare alcuni dei riti più nobili della città la famiglia Colombo (proprietaria dell'immobile) e la famiglia Feltrin hanno trovato la convergenza.

IL PERCORSO

I Feltrin, proprietari dell'omonima gelateria pasticceria in centro a Spresiano, hanno confermato l'interesse espresso qualche mese fa. Dopo settimane di consultazioni e preventivi, con giusta prudenza ma insieme il desiderio di guardare in prospettiva alla nuova vita di un locale icona della Treviso degli anni del boom, hanno fatto la scelta definitiva. Il contratto è stato firmato e in ottobre si parte con i lavori. Sommariva tornerà ad essere pasticceria e gelateria: non solo un elegante involucro, ma un luogo dove verrà servito il meglio. Vent'anni di esperienza e un prodotto artigianale di altissima qualità: la gelateria Feltrin per Spresiano e il territorio a Nord di Treviso è un riferimento assoluto. E per lo sbarco nella città capoluogo ha guardato ad un luogo simbolo per gli ex bambini e adolescenti degli anni Settanta. L'aspetto romantico riguarda proprio questo: riportare il luogo ai fasti del passato. Gli interventi strutturali saranno molto onerosi dal punto di vista economico soprattutto per ripristinare il "mood" del Sommariva, quella tipologia di locale storico destinata alle feste, alla sosta dolce in un luogo curato. Si parla di un investimento da un milione di euro. «Siamo trevigiani nati negli anni Settanta e conosciamo bene questi locali -aveva spiegato la portavoce della famiglia- strutturalmente le gelaterie e pasticcerie dove ti sedevi per mangiare il gelato ci hanno un po' abbandonato, soppiantati dalle gelaterie d'asporto». Questa è stata la scintilla che ha riportato i locali da tempo sfitti e poi naturati dal McDonald's al centro dell'interesse. Poi mesi di interlocuzioni. E oggi, finalmente, il si ufficiale. La convergenza si è trovata anche grazie alla famiglia Colombo ha deciso di contribuire sostenendo una parte delle spese di ristrutturazione. La volontà condivisa è di riportare il Sommariva alla sua atmosfera originaria, scegliendo un arredamento interno che richiami i fasti del passato.

IL PROGETTO

La cura del nuovo Sommariva by Feltrin è affidata allo studio Mission di Roberto ed Enrico Gobbo. Il progetto mirerà in primo luogo a ricercare l'atmosfera calda, elegante e accogliente che ha caratterizzato il locale negli anni 60 e 70, con un codice contemporaneo. Ma l'idea è di pensare ad un progetto a moduli in modo che lo spazio sia declinabile anche con modalità differenti e possa prestarsi a eventi. In più si vuole attrezzare un'area declinata al food di qualità sul modello di Harrods. Le parti hanno trovato un punto di incontro grazie alla consulenza di Paolo Zatta, che in questi anni ha scelto di lavorare perchè il Sommariva ritrovasse la propria anima e non venisse ceduto ad altri tipi di merceologia. Grazie alla riapertura della pasticceria si impreziosisce l'ingresso al centro storico nel luogo in cui avevano sede, tra Ottocento e Novecento, i locali e i luoghi di svago trevigiani. Poi, nel Dopoguerra, con la crescita economica della città Sommariva è stato il naturale contrappunto delle cerimonie, delle domeniche e delle feste delle famiglie trevigiane. Infine il declino, la chiusura e un vuoto urbano che oggi ritrova la sua luce.