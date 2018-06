Sì alla fusione tra le Confindustrie. â€‹Alleanza Treviso-Padova: «Ricostruire»

di Maurizio Crema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Più forti in Veneto, in Italia e anche in Europa. La fusione traTreviso ePadova che ha dato vita ad, seconda organizzazione territoriale d'Italia dopo Assolombarda connon è solo un fatto locale e serve anche a riempire un vuoto di rappresentanza dopo il crac delle Popolari. «Vogliamo rompere per ricostruire, Padova e Treviso si fondono per dare più servizi e rappresentanza alle imprese ma anche per dare una scossa - commenta Massimo Finco, presidente padovano e dal 23 luglio, quando scatterà ufficialmente la fusione, primo presidente di Veneto Centro - anche in Confindustria».