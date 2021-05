Fulmine si abbatte sulla palazzina, scoppia un incendio: un morto e due intossicati

VITTORIO VENETO - Tragico incendio oggi pomeriggio, 19 maggio, verso le 16 durante un forte temporale che si è abbattutto sulla zona del Vittoriese: nel rogo scoppiato in una palazzina di 3 piani di via Casalta a Vittorio Veneto - provocato da un fulmine - è morto un uomo e ci sono due intossicati.

La vittima è un uomo di 68 anni, Santino Della Colletta, morto inotssicato dai fumi.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'innesco delle fiamme gli occupanti della struttura sono usciti tutti, ma il 68emme per ragioni sconosciute, sarebbe rientrato in casa perdendo poco dopo i sensi per l'assenza di ossigeno e il denso fumo.

LE IMMAGINI del LUOGO della TRAGEDIA

Santino Della Colletta, la vittima