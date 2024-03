In stazione nonostante il foglio di via: denunciato dai carabinieri

TREVISO - I carabinieri hanno denunciato un 34enne di origini nigeriane, sorpreso domenica scorsa alla stazione delle autocorriere di Treviso, in quanto aveva violato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in città, emesso dalla Questura il 3 marzo scorso. Era responsabile di diversi atteggiamenti di disturbo nei confronti dei passanti del centro, alterato per lo più da alcol.

