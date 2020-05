Si ferma per pagare il pedaggio: l'auto va in fiamme al casello Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO -al casello dell'diOggi, mercoledì 27 maggio, in tarda mattinata un Doblo Fiat ha preso fuoco proprio sotto la pensilina del pedaggio.Il conducente, che si era fermato per pagare il pedaggio, è riuscito a mettersi immediatamente in salvo e a chiamare i soccorsi. Tempestivo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e dei colleghi di Conegliano arrivati con l'autobotte da Conegliano. La viabilità è stata regolata dalla polizia stradale.