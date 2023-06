Festa per i dipendenti e le loro famiglie nell'azienda Texa di Monastier: «Occasione per stare insieme»

MONASTIER (TREVISO) - Una festa con i dipendenti e i famigliari da Texa lo scorso sabato 17 giugno. Un "Texa Summer Fest" per celebrare i 30 anni dell'attività. La festa, iniziata alle ore 17 e proseguita fino a notte inoltrata, ha visto la partecipazione di oltre duemila persone tra dipendenti e familiari per i quali Texa ha messo a disposizione, in modo completamente gratuito, una tendostruttura di 1500 metri quadrati, un vero e proprio luna park con autoscontri, tagadà, brucomela, giostra a catenelle, trampolini elastici, ma anche un luna park vintage con attrazioni d’altri tempi come la mazza, il tiro a segno, il bowling, la brenta, il lancio degli anelli. «Ho voluto questo evento come ringraziamento a tutti i miei collaboratori per lo straordinario lavoro che ogni giorno portano avanti qui in azienda, che ci permette di crescere sempre di più e di essere oggi tra le aziende più importanti del nostro settore. Ormai qui in Texa siamo tantissimi, come un piccolo paese, e per questo ho pensato che una grande festa all’aperto fosse il modo migliore per riunirci tutti e assaporare quello spirito di comunità che da sempre ci caratterizza».

Musica, giostre per i bimbi e giochi, la festa dei dipendenti

Nel corso della giornata c’è stato spazio anche per la musica dal vivo, con l’esibizione della cover band Ondadurto e della Texa Summer Band, quest’ultima formata da dipendenti che per la prima volta si sono esibiti davanti a un grande pubblico. Dopo la musica, c’è stata anche l’esibizione del cabarettista proveniente da Zelig, Andrea di Marco, che ha fatto divertire i presenti con uno spettacolo comico/musicale studiato ad hoc per la festa. In chiusura, spazio a un dj set che si è protratto fino a notte inoltrata.