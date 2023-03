TREVISO - Una vita ricca di emozioni. Nello Jelmoni ha festeggiato ieri, 8 marzo, i 103 anni insieme ai tre figli, Giovanna, Sabina, Pierfrancesco e al resto della grande famiglia. «La mia è una storia bellissima» ammette mentre riposa sulla poltrona preferita, con posacenere a portata di mano in caso venisse voglia di una delle quattro sigarette giornaliere che si concede.

Quattro sigarette al giorno e una vita ricca, il farmacista compie 103 anni

Nato a Codognè l’8 marzo 1920 , Nello Jelmoni ricorda perfettamente la propria storia, dal principio fino agli ultimi anni, meno felici, ma superati con dignità e amore per la vita. «Le scuole elementari le ho fatte a Treviso, prima alle Prati e poi alle De Amicis - ricorda - E il ginnasio invece al Pio X» . Il suo percorso accademico è proseguito con l’iscrizione all’università di Padova, alla facoltà di Chimica, durante la quale Nello ha dato prova di una notevole attitudine allo studio. Era il 1941 . «Al quarto anno il professore mi chiese di diventare assistente per le matricole, ma io mi rifiutai : la maggior parte degli assistenti era stata chiamata alle armi».

Gli anni della guerra e gli studi per evitare l'arruolamento

Per evitare di essere reclutato , Jelmoni deci s e di cambiare facoltà passando a Farmacia, ai cui laureandi era permesso di aspettare fino alla laurea prima di arruolarsi. «Mi sono laureato al quarto anno. Poi sono andato a fare il corso ufficiali a Firenze e ricordo che il 31 agosto 19 43 ero tornato a Codognè in licenza e una settimana dopo è arrivato l’armistizio. A Firenze non ci sono più tornato e sono scappato». Ancora provato dalla dieta povera in caserma, «un pugno di olive e delle acciughe», si sposta a Sappada. «Ero un disertore. Mi sono rifugiato in un albergo».

La professione