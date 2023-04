Electrolux, sì alla terza linea, darà lavoro a 100 operai: investimenti per 110 milioni

SUSEGANA - Electrolux è pronta ad investire 110 milioni di euro nello stabilimento di Susegana (Treviso) per avviare una terza linea produttiva che darà lavoro a cento operai. Lo rende noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che dice: «Non possiamo che accogliere con grande soddisfazione la notizia dell'importante investimento annunciato per lo stabilimento di Susegana da Electrolux, un'azienda strategica per il nostro territorio e per la quale la Regione del Veneto si è spesa con tutte le sue energie. Ci sono stati momenti davvero difficili in passato, e per questo la notizia di oggi ci conforta ancora di più». «Per il Veneto quello dell' Electrolux non è solo un presidio produttivo, ma rappresenta anche un presidio identitario e storico - aggiunge -. Ci sono stati diversi incontri tra i vertici aziendali e la Regione nei mesi scorsi, e oggi alle preoccupazioni sul futuro e alle voci che giravano nelle scorse settimane su una possibile cessione degli stabilimenti, l'azienda ha risposto con i fatti, presentando questo nuovo investimento».

Due giorni di fermo e Cig il 21 e 28 aprile a Susegana

La direzione dello stabilimento Electrolux Italia di Susegana ha anche comunicato ai lavoratori la previsione di interrompere per due intere giornate la produzione, il 21 ed il 28 aprile prossimi, a causa della necessità di rimodulare i volumi produttivi sulla flessione di domanda registrata. Lo comunicano le Rsu sottolineando come, invece, fino allo scorso mese, nel 2023 la fabbrica abbia chiesto prestazioni di lavoro straordinarie. Il budget di frigoriferi previsti a gennaio per l'anno in corso è pari a 750 mila unità ma il dato, alla luce delle recenti dinamiche di mercato, pare destinato ad essere rivisto. Per tutti gli addetti sono perciò state calendarizzate due giornate di Cassa integrazione.

Porcia, mobilità temporanea

Contemporaneamente nello stabilimento di Porcia (Pordenone), in cui si producono elettrodomestici per il lavaggio e nel 2023 interessato già da varie giornate di Cig, è stata chiesta ai lavoratori, su base volontaria, la disponibilità di una ventina di essi a trasferirsi momentaneamente a Susegana così da sostituire dei dipendenti con contratti a termine in via di esaurimento. Ai candidati sarà offerta un'ora di retribuzione in più, il trasporto e un'indennità di 10 euro per giornata.