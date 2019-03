Riorganizzazione Electrolux: chiesto l'aumento della produzione di frigo

SUSEGANA - Cento pezzi-frigorifero all'ora contro gli attuali 82, da realizzare in tre turni di sei ore, sabato compreso, anziché negli attuali due turni da otto ore per cinque giorni la settimana. Il tutto a fronte di investimenti per 130 milioni, da qui al 2022, con la previsione di 60 esuberi e il rientro in fabbrica di lavorazioni ora affidate ad aziende esterne.



È in sintesi la prima bozza di intesa che Electrolux Italia ha presentato alle organizzazioni sindacali, oggi a Mestre, per quanto riguarda l'ipotesi di riorganizzazione del lavoro nello stabilimento di Susegana. Il progetto accompagna un piano di ammodernamento delle linee di produzione, secondo criteri di alta tecnologia, con il target di 800 mila pezzi prodotti all'anno, e che dovrà essere sottoposto all'assemblea dei lavoratori. Altri incontri fra azienda e sindacati sono stati fissati l'8 aprile, il 2 maggio e il 15 maggio.

