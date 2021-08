Si presentano al self service senza green pass, Electrolux chiude la mensa di Susegana per 700 operai

SUSEGANA - La direzione aziendale di Electrolux Italia a Susegana (Treviso) ha bloccato oggi, venerdì 27 agosto, il servizio mensa per i circa 700 operai che quotidianamente ne usufruiscono dopo che alcuni fra loro, non in possesso del green pass e saltando i controlli, si erano diretti al banco del self service. Si è trattato di un'iniziativa concordata con le Rsu al fine di sollevare il tema della presunta incongruenza delle norme governative che disciplinano l'accesso alle mense aziendali con i requisiti di sicurezza. I lavoratori con questo gesto, a quanto si apprende, intendono inoltre sottolineare la mancata predisposizione da parte dell'azienda di una struttura esterna, richiesta nei giorni scorsi per poter ospitare i colleghi che consumano i pasti take-away in un luogo accogliente e non, come avvenuto in questi ultimi giorni, su panchine all'aperto. La protesta sarà integrata in serata da uno sciopero di 105 minuti per permettere ai dipendenti, che ora sono digiuni, di rientrare nelle loro abitazioni e consumare in anticipo il pasto serale.

APPROFONDIMENTI UDINE Pompieri senza green pass relegati nel gazebo, scoppia la polemica:... IL CASO Green pass alla mensa Electrolux, altrimenti pranzo "al... PORDENONE PAY Mense aziendali, green pass in Electrolux ma previsto l'asporto per...