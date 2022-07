Somec pronta ad acquisire Lamp Arredo: siglata la lettera d'intenti

TREVISO - Somec pronta ad acquisire Lamp Arredo. L'annuncio arriva dalla stessa Somec con la sottoscrizione di una lettera di intenti non vincolante per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Lamp Arredo di Quinto di Treviso. Per il restante 40% potrà invece essere prevista l'assegnazione di opzioni put&call in favore delle parti all'interno di una finestra temporale ancora da determinare.

Lamp Arredo potrebbe passare a Somec

Con sede a Quinto di Treviso, Lamp Arredo è una realtà specializzata nell'ingegnerizzazione e produzione di elementi metallici e si distingue per le elevate competenze nelle lavorazioni dell'acciaio verniciato e dell'inox, così come di materiali pregiati nelle più svariate e creative finiture per opere di altissimo livello estetico. «La maestria italiana nelle opere e finiture metalliche, di cui da oltre quarant'anni è sapiente interprete Lamp Arredo - ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec - arricchirà ulteriormente Mestieri ed il suo percorso di crescita. La rete di competenze d'alta artigianalità che Mestieri punta a sviluppare attraverso player d'eccellenza negli ambiti di riferimento, ci consentirà di creare ulteriore sinergia nei progetti costruttivi d'alta gamma. Da un lato offriremo così a committenti e architetti un ulteriore tassello del saper fare italiano, dall'altro Mestieri potrà ampliare i propri orizzonti, aprendosi a nuove sfide e opportunita».