Borsello pieno di marijuana e soldi abbandonato nella palestra comunale di Ormelle

ORMELLE - Trovano un borsello pieno di marijuana dentro la palestra comunale. Questa mattina, 23 agosto, i Carabinieri della stazione di San Polo di Piave sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, nella palestra comunale di via Capitello della salute. All'interno vi hanno trovato un borsello lasciato incustodito con dentro più di 60 grammi di marijuana e alcune decine di euro in contanti. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato e sono state avviate le indagini per capire a chi appartenesse.