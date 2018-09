Usa la Passat di un cliente, provoca un frontale e fugge: meccanico nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSOLENTE - Un marocchino residente nel Trevigiano, dipendente di un’per fare un giro di piacere ha usato l’, una Volkswagen Passat, ma ha provocato uned èper chiamare 3 ore dopo il comando della polizia locale.Attorno alle 22.30 di venerdì due pensionati residenti a Rossano nel percorrere a bordo di una Renault Clio la Provinciale 248 in direzione di Bassano si sono trovati davanti unache per un azzardato sorpasso in curva aveva invaso la corsia opposta di marcia. L’tra i due mezzi è stato inevitabile, senza conseguenze fisiche per le tre persone coinvolte. Il marocchino alla guida della Passat si è allontanato, pur con il mezzo incidentato. Un testimone ha chiamato il centralino della polizia locale Nordest Vicentino di Cassola per segnalare il sinistro con ildell’auto pirata. Gli agenti sono risalti in pochi minuti al proprietario, residente a, che ha spiegato di avere portato l’auto in un’autofficina per una riparazione. Verso le 2 di ieri di marocchino, S.E. di 36 anni, ha chiamato la polizia locale e ha ammesso di avere povocato l’incidente. Il nordafricano è statoper fuga e omissione di soccorso con ritiro della patente.