Dinamite tra i muri di casa: durante i lavori trova scatola con 9 candelotti

REVINE LAGO - Una scatola contenente nove candelotti di dinamite è stata rinvenuta ieri da un residente di Revine Lago nel corso delle operazioni di ristrutturazione della sua abitazione. L'esplosivo è stato subito segnalato ai carabinieri che hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito in attesa di personale specializzato. Secondo storici locali, il materiale, fabbricato nel Regno Unito, potrebbe risalire alle fasi finali del secondo conflitto mondiale, dato il massiccio utilizzo di sostanze di quel tipo in funzione anticarro da parte delle forze alleate e l'impiego di esplosivo di questa natura registrato in molti casi anche per sabotaggi ad opera delle formazioni partigiane, particolarmente attive nell'area pedemontana trevigiana.

