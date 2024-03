VILLORBA – Il Cda di Dba Group Spa, società trevigiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica e ingegneria, ha approvato il bilancio 2023 con un valore della produzione a 112,1 milioni di euro (+31,5% rispetto al 2022), Ebitda a 12 milioni (+68,3% rispetto al 2022). Il Cda ha proposto una distribuzione di dividendi pari a 0,09 euro ad azione. Tra gli altri dati di bilancio, l'Ebit a 7,9 milioni, (3,4 milioni nell'esercizio 2022) con un risultato netto di Gruppo di +4,0 milioni (+0,6 milioni nell'esercizio 2022). La posizione finanziaria netta è negativa per 8,4 milioni (era negativa per 12,6 milioni nell'esercizio 2022). Il patrimonio netto del Gruppo si attesta a 22,6 milioni di euro.