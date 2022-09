Vaccino bivalente contro il Covid, a Treviso disponibili 69mila dosi. Al via le prenotazioni

TREVISO - Vaccino bivalente contro il Covid, da oggi lunedì 12 settembre a Treviso scattano le prenotazioni sul sito ufficiale nella sezione riservata all'Ulss 2 Marca Trevigiana. Saranno disponibili 69mila dosi di vaccino che potaanno essere somministrate a coloro che devono ancora effettuare il primo o il secondo booster.

Vaccini bivalenti, ecco cosa sono

I vaccini bivalenti Original/Omicron BA.1 sono formulazioni che proteggono sia dal virus originario sia dalle varianti di Omicron e sono risultati più efficaci come dose di richiamo rispetto ai vaccini monovalenti. I vaccini bivalenti sono inoltre risultati parimenti sicuri rispetto al vaccino monovalente usato fino ad ora. La somministrazione del secondo booster deve essere effettuata dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo) ed è prioritariamente raccomandata per le persone dai 60 anni, ospiti delle case di riposo, ragazzi dai 12 anni fragili, operatori sanitari e donne in gravidanza.