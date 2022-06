TREVISO - Si sperava che con l’avvicinarsi dell’estate l’epidemia da Covid potesse ridursi fino a scomparire. In realtà le cose non stanno andando così. Nell’ultima settimana il numero di trevigiani positivi costretti in isolamento è aumentato di quasi il 30%. Se ne sono contati 1.074 in più. Solo ieri i Covid Point dell’Usl della Marca hanno confermato 850 nuovi contagi. L’incremento riguarda in particolare la zona attorno a Conegliano Ma non solo. Quel che è certo è che un andamento del genere non si vedeva dall’ultima grande ondata. Adesso sono in tutto 4.705 i residenti nella Marca in quarantena.

LE CAUSE

Per Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria, il nodo è legato direttamente al mondo dei n o v ax: « Siamo praticamente la provincia meno vaccinata del Veneto contro il Covid, e quindi siamo più a rischio – mette in chiaro – oggi non possiamo fare previsioni per l’autunno. Credo però che con gli antivirali che abbiamo a disposizione non dovremmo avere problemi in caso di recrudescenza » . I dati confermano i timori. Come evidenzia il bollettino regionale, oggi la copertura dei trevigiani con almeno una dose anti-Covid non supera l’81,3%. Se si prendono in considerazione le due dosi si scende all’80,5%. Mentre la terza è stata somministrata solamente al 66,3% della popolazione. Invece la quarta dose, al momento riservata solo alle persone con più di 80 anni (i nati dal 1941 in giù) e a quelle dai 60 anni in su fragili per patologie, non è mai realmente decollata. E con il passare dei mesi la protezione va scemando.

I NUMERI

« Il tasso è ormai tornato a superare quota 270 positivi ogni 100mila abitanti – fa i conti il direttore generale – con un Rt arrivato a 0,90 » . Quest’ultimo dato è particolarmente importante: oltre la soglia dell’1, infatti, l’epidemia torna a diffondersi in modo esponenziale. Fortunatamente per ora il numero dei ricoverati non è schizzato alle stelle. Nei reparti Covid degli ospedali trevigiani ci sono 45 pazienti positivi. Questo, però, sta impedendo di chiudere progressivamente tutti i settori dedicati al coronavirus, come si sperava di fare. E l’impegno sul fronte dell’epidemia non facilita il recupero delle prestazioni non urgenti che erano state rinviate quando infuriavano i contagi: si partiva da 25mila visite specialistiche ed esami e 5mila interventi chirurgici. « Oggi registriamo spesso il ricovero di persone che hanno già importanti patologie o che troviamo positive dopo che si sono rivolte all’ospedale per altri problemi di salute – fa il quadro Benazzi – la situazione è sotto controllo, ma non possiamo pensare di dismettere posti letto » . A preoccupare sono soprattutto le persone anziane e quelle fragili. « Immaginiamo che nel corse dell’estate più di qualche persona fragile diventerà positiva – prevede il direttore generale – ecco perché è importante che gli over80 e chi ha delle fragilità per patologie si vaccinino contro il Covid » .

L’APPELLO