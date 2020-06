VITTORI O VENETO Potranno passare una notte gratis nel totale relax di un vecchio casolare , incastonato tra i vigneti d elle colli ne vittoriesi, i medici, operatori sanitari, infermieri, anestesisti, personale delle terapie intensive, delle ambulanze e coloro che negli ospedali di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso hanno contribuito in prima persona alla lotta contro il Coronavirus. L’offerta di soggiorno nel b ed & b reakfast di Carpesica arriva direttamente da P i er F rancesca Bonicelli e Luigi Cosmo, che in piena emergenza Covid si sono attivati per dar vita all ’ iniziativa che si concretizzerà verso la fine di giugno con l’arrivo del primo ospite.

IL PRIMO OSPITE

Sarà un anestesista dell’ospedale di Vittorio Veneto il primo operatore sanitario a fruire della generosa offerta nella struttura ricettiva ricavata da un vecchio casolare tra i vigneti grazie alla volontà dei titolari dell’ Alice Relais n elle Vigne. Il b&b consta di otto camere bomboniera che verranno messe a disposizione dalla famiglia Cosmo a tutti gli operatori sanitari di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso. « L’idea ci è venuta nel pieno dell’ allerta sanitaria legata al Coronavirus - r acconta Pier F rancesca - . Volevamo fare qualcosa di concreto per tutte le persone impegnate in silenzio e in prima linea a combattere per noi tutti questa battaglia. Ci siamo chiesti cosa pot essimo fare e abbiamo pensato di regalare una notte nella nostra struttura a personale medico, infermieristico, assistenti di corsia, operatori di ambulanze e tutti coloro che erano impegnati a difenderci in questi mesi ».

LA LETTERA

La giovane coppia ha voluto contattare via e - mail il governatore del Veneto Luca Zaia per metterlo al corrente dell’iniziativa . Questo il testo della lettera per valutare la fattibilità dell’idea e renderla ufficiale: « Abbiamo pensato di donare il nostro sostegno offrendo al personale sanitario che ha operato tra corsie e reparti degli ospedali di Treviso, Vittorio Veneto e Conegliano, un soggiorno di una notte presso il nostro r elais non appena tutto sarà finito. Ci piacerebbe regalare ai nostri “ angeli con camice” ( medici, infermieri e personale delle terapie intensive che hanno e stanno continuando ad affrontare in prima linea l’emergenza Covid - 19 ) , una notte di ospitalità che prevede un pernottamento con prima colazione esteso anche a un accompagnatore da usufruire nell’anno 2020 secondo disponibilità. Pensiamo che un giorno trascorso a ll’ Alice Relais nelle Vigne sia un soggiorno in un’oasi di tranquillità, fuori dal frastuono , che nel suo piccolo può essere un grande aiuto e toccasana per ritrovare un po’ di serenità e pace interiore » .

OFFERTA AMPLIATA

Il presidente Luca Zaia ha accolto con soddisfazione l'iniziativa. «È stato gentilissimo e ha apprezzato molto, rispondendo alla nostra lettera che è stata inoltrata al direttore dell a Ulss 2 Francesco Benazzi, il quale ci ha ringraziati attraverso la sua segreteria - r acconta il signor Luigi che con la moglie gestisce anche l'azienda vinicola Bellenda, un milione e mezzo di bottiglie all'anno di Prosecco Docg - . Abbiamo pensato di estendere l'offerta non solo all'estate ma per tutto l'anno , in modo che più operatori ne possano usufruire. Il primo ad aderire all'offerta è stato un anestesista dell'ospedale di Vittorio Veneto che arriverà a fine giugno. Li aspettiamo tutti a braccia aperte, sono stati e sono i nostri veri eroi ». Si concretizza così una delle tantissime iniziative che in questo periodo di emergenza hanno dimostrato la generosità e la solidarietà della gente veneta in momenti non facili della nostra storia .