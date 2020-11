Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi: 892 nuovi contagi, più colpite Padova, Treviso e Venezia. Cinque vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 2 novembre 2020. Sono stati 892 i nuovi contagi da Covid nella notte, il dato porta a 60.797 gli infetti da inizio pandemia, 32.933 gli attualmente positivi. Cinque persone sono morte, il totale dei decessi è di 2.427 vittime del virus.

Covid in Veneto

La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è quella di Padova, con 318 casi, segue Treviso con 201, Venezia con 175, Vicenza con 78, Belluno con 46, Rovigo con 31, Verona con 30.

Ricoveri e terapie intensive

Oggi sono ricoverati negli ospedali del Veneto 981 pazienti in area non critica (19 in più rispetto al report delle 17 di ieri sera), mentre in terapia intensiva si trovano 141 persone (3 in più rispetto al report delle 17).

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Il Veneto registra 1.544 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di 60.797 positivi dall'inizio dell'epidemia. Un dato che sembrerebbe mostrare una discesa della curva, peraltro consueta nei report del lunedì, che risentono del minor numero di tamponi processati nei giorni festivi. Vi sono anche 9 vittime, che portano il conteggio a 2.227 morti in regione dell'inizio dell'epidemia. I soggetti in isolamento domiciliare scendono a 15.743 (-1.525), dei quali 7.807 positivi Netto balzo in avanti invece dei ricoveri: sono 981 i pazienti in area non critica (+108), e 141 quelli nelle terapie intensive (+9).

Ultimo aggiornamento: 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA