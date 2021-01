Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 26 gennaio 2021

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, martedì 26 gennaio 2021. Sono 418 i nuovi contagi rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera. Sale così a 306.952 il numero dei positivi in Veneto da inizio pandemia, sono ivece 41.787 gli attualmente positivi al Covid. Ancora vittime, 31 rispetto alle ore 17 di ieri sera, il numero totale di morti per Coronavirus sale quindi a 8.695 persone.

Ultimo aggiornamento: 13:31

