Davide "sfida" il coronavirus e nasce al Ca' Foncello. La mamma: «Grazie!»

TREVISO - «Vorrei esprimere il mio più grande ringraziamento a medici, ostetriche e a tutto il personale che si è preso cura di me e della mia nuova famiglia, in uno dei momenti più belli e potenti della nostra vita: la nascita di Davide. In questo periodo di tensione e preoccupazione generale non sono mancate dolcezza e professionalità, che ci hanno permesso di vivere un’esperienza magnifica e indimenticabile! Grazie!». È il ringraziamento pervenuto all’équipe di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale Ca’ Foncello da una mamma che nei giorni scorsi ha scelto l'ospedale trevigiano per partorire.



«Vorremo rassicurare tutte le future mamme sulla situazione del reparto diretto dal dottor Busato – sottolinea il direttore generale dell’Usl 2, Francesco Benazzi - A seguito di alcune positività registrate, peraltro relative a personale che operava quasi esclusivamente in Ginecologia e non in Ostetricia, tutti gli operatori, a massima garanzia dell’utenza, sono stati sottoposti a tampone. Gli aspiranti genitori possono stare dunque tranquilli, il personale in servizio è tutto negativo al test, test che viene periodicamente ripetuto». Nel reparto, che rappresenta una delle eccellenze del Ca’ Foncello, oltre allo screening per tutti gli operatori, sono state adottate tutte le misure utili ai fini della prevenzione del rischio di contagio, comprendenti l’utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutte le attività assistenziali e il rigoroso rispetto delle precauzioni standard da parte dell’intero personale.



stetricia e Ginecologia di Treviso rappresenta una struttura di riferimento a livello regionale, con la presenza di una patologia neonatale all'avanguardia: svolge un'attività di assistenza al parto sia spontaneo che non. In ottobre 2019 è stata inaugurata la nuova sala parto dotata di vasca, letto per il parto e culla per eventuale assistenza neonatale. Nel corso del 2019 sono state eseguiti oltre 2.000 parti ed è stato garantito l'accesso all'analgesia peridurale per tutto il giorno su richiesta della partoriente. Il reparto è dotato di circa 70 posti letto ed è strutturato in servizi di competenza specialistica impegnati nella tutela della salute della donna in gravidanza e del suo bambino. Il personale, composto da oltre 20 dirigenti medici, da personale infermieristico e di supporto e da un'équipe ostetrica altamente qualificata, accompagna le pazienti lungo l'intero percorso assistenziale. L'Ostetricia offre inoltre tutti i servizi di diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi, mappe cromosomiche), ecografie ostetriche e attività di cardiotocografia.