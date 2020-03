Imoco, scene di vita familiare in casa Santarelli ai tempi del Coronavirus

CONEGLIANO - Scene di vita familiare ai tempi dell’emergenza coronavirus. Daniele Santarelli allenatore dell’Imoco Volley campione del mondo e la moglie Monica “Moki” De Gennaro, libero della nazionale e del club gialloblù di Conegliano, senza quella pallavolo che li ha fatti conoscere e poi sposare, non riescono proprio a stare. Così nell’angolo cucina dell'appartamento dell'Imoco Village a Bagnolo di Conegliano dove stanno trascorrendo il periodo forzato domiciliare, si sono inventati un mini campo di gioco domestico per scambiare palleggi, schiacciate e bagher, per la gioia dei tifosi che li hanno potuti rivedere in “azione”. Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA