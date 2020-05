TREVISO - Duecentomila euro di contributo economico ai Confidi per sostenere imprese e attività produttive. Basterà un'istruttoria semplificata per accedere a Treviso Fund, misura approvata dalla Giunta comunale per sostenere attività produttive e imprese nel processo di ripresa dall'emergenza Covid 19: si potranno infatti presentare ai consorzi di garanzia o alle banche soltanto 3 documenti: i redditi 2019, una visura camerale e un documento d'identità per avere,dopo 15 giorni, della liquidità.



Il provvedimento prevede un contributo di 200 mila euro (in due step) ai consorzi che fanno da garanti per l'erogazione di prestiti all'artigianato, al commercio, all'industria e all' agricoltura. Tramite garanzie e accordi tra Confidi e banche, si potranno generare investimenti fino a 2,5 milioni per imprese e attività commerciali che potranno programmare il rilancio delle rispettive attività. L'importo dei finanziamenti potrà essere dai 10 ai 35 mila euro per una durata massima di 72 mesi. I Confidi, firmatari di un protocollo d'intesa con il Comune, agevoleranno il credito alle attività economiche: per ogni euro di contributo dal Comune verrà data garanzia per 6. Verranno poi dati finanziamenti fino a 2 mln e mezzo per le imprese con sede operativa nel comune di Treviso ad un tasso di 0,70.

«Una manovra importante - dice il sindaco Mario Conte - che immetterà 2,5 milioni di euro nel territorio per aiutare nella ripartenza imprese e partite Iva. Questa mattina abbiamo approvato in Giunta un provvedimento unico a livello nazionale fra le Municipalità: attraverso un contributo di 200mila euro ai consorzi che fanno da garanti per l'erogazione ai comparti dell'industria, del commercio e dell'artigianato e accordi tra Confidi e istituti di credito, si potranno generare investimenti fino a 2,5 milioni di euro per imprese e attività commerciali che potranno così programmare il rilancio delle rispettive attività dopo mesi di chiusura. I richiedenti, che attraverso una procedura agevolata (sarà necessario presentare soltanto documenti reddituali del 2019, visura camerale e documento d'identità) avranno già le somme a disposizione dopo appena 10/15 giorni. Per ogni euro di contributo dell’Amministrazione verrà data garanzia per 6. Inoltre, in virtù di un accordo con gli istituti di credito a condizioni vantaggiose, verranno concessi finanziamenti per le imprese che hanno la sede operativa nel territorio comunale di Treviso con un tasso di interesse bancario vantaggioso del 0,7 %. zero spese di istruttoria. Da lunedì ci si potrà rivolgere ai consorzi di garanzia per accedere al Treviso Fund».

«Il Comune di Treviso, primo in Italia - aggiunge il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la manovra ufficializzata dal Comune di Treviso - per aiutare imprese e partite Iva . Dato che il governo perde tempo, ci sono i nostri bravi amministratori! Complimenti al sindaco Mario Conte e a tutta la giunta». Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA